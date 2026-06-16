Радимов высказался перед матчем сборной Аргентины с Алжиром на ЧМ-2026, упомянув Месси

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался перед матчем чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Алжиром, упомянув форварда южноамериканской команды Лионеля Месси.

— Давай будем реалистами. Ну, какой нахрен Алжир против чемпионов мира?

— Месси мячи не отбирает.

— Да ему и не надо их отбирать, он на прошлом чемпионате мира их тоже не отбирал! Думаю, будет 2:0 или 3:0. По Алжиру проедутся — и спокойно поедут отдыхать. Полный стадион аргентинцев! Вы видели, что творится в Южной Америке? Они заполоняют всё, погонят своих вперёд. Какой нахрен Алжир? — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.