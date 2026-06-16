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Радимов высказался перед матчем сборной Аргентины с Алжиром на ЧМ-2026, упомянув Месси

Радимов высказался перед матчем сборной Аргентины с Алжиром на ЧМ-2026, упомянув Месси
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался перед матчем чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины встретится с Алжиром, упомянув форварда южноамериканской команды Лионеля Месси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Давай будем реалистами. Ну, какой нахрен Алжир против чемпионов мира?

— Месси мячи не отбирает.
— Да ему и не надо их отбирать, он на прошлом чемпионате мира их тоже не отбирал! Думаю, будет 2:0 или 3:0. По Алжиру проедутся — и спокойно поедут отдыхать. Полный стадион аргентинцев! Вы видели, что творится в Южной Америке? Они заполоняют всё, погонят своих вперёд. Какой нахрен Алжир? — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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