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Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с 47-м номером

Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с 47-м номером
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Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G7 («Большая семёрка») подарил президенту США Дональду Трампу футболку национальной команды. На игровую форму нанесена фамилия главы штатов и номер 47 (Трамп является 47-м президентом США. — Прим. «Чемпионата»).

В эти дни проходит чемпионат мира по футболу — 2026. США, Канада и Мексика принимают турнир на правах стран-хозяек. Сборная США в стартовом матче на ЧМ-2026 одержала разгромную победу над командой Парагвая (4:1).

Сборная Германии также участвует в финальной стадии главного турнира сборных. В 1-м туре немцы играли со сборной Кюрасао. Встреча завершилась крупной победой Германии (7:1).

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