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Работодатель вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи отреагировал на участие игрока в ЧМ

Работодатель вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи отреагировал на участие игрока в ЧМ
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40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Возинья, который сыграл всухую в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Испании (0:0), помимо футбола, имеет и другую сферу деятельности — волейбольный тренер в институте. Работодатель футболиста опубликовал в соцсетях публикацию, посвящённую выступлению игрока на мировом первенстве.

«В этом году по причинам, совершенно не зависящим от руководства, персонала и даже сил природы, легендарный Возинья летом будет находиться вне университета.

В чём причина? У него небольшой компромисс — чемпионат мира по футболу. Мы пытались договориться, но, похоже, этот турнир на данный момент важнее института. Удачи тебе, чемпион!» — сказано в публикации учебного заведения.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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