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Ирак — Норвегия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026, 17 июня

Ирак — Норвегия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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В ночь с 16 на 17 июня состоится матч 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Ирака и Норвегии. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра выступит Пьер Ачо из Габона. Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
1-й тайм
0 : 0
Норвегия

Стартовые составы команд.

Ирак: Хассан, Али, Тахсин, Хашем, Доски, Аль-Аммари, Байеш, Исмаил, Джасим, Аль-Хамади, Хуссейн.

Норвегия: Нюланд, Хеггем, Рюэрсон, Аер, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Эурснес, Сёрлот, Холанд, Нуса.

Во 2-м туре иракская национальная команда встретится с Францией (23 июня), в 3-м туре — с Сенегалом (26 июня). Норвегия во 2-м туре сыграет с Сенегалом (23 июня), в 3-м туре — с Францией (26 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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