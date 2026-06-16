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Неймар вернулся к тренировкам с общей группой Сборной Бразилии

Неймар вернулся к тренировкам с общей группой Сборной Бразилии
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Неймар провёл первую тренировку в общей группе сборной Бразилии на чемпионате мира в США, сообщает официальный аккаунт Конфедерации футбола Бразилии (CBF) в соцсети X.

34-летний нападающий вышел на поле тренировочного центра в Нью-Джерси вместе с партнёрами по команде. Это его первая тренировка с 17 мая, когда он получил травму икроножной мышцы.

Неймар продолжает восстановление после мышечной травмы икроножной мышцы правой ноги, из-за которой он пропустил первый матч Сборной Бразилии на ЧМ-2026 против Сборной Марокко. Его участие во втором туре группового этапа с Сборной Гаити 20 июня пока остаётся под вопросом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
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