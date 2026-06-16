Неймар вернулся к тренировкам с общей группой Сборной Бразилии

Неймар провёл первую тренировку в общей группе сборной Бразилии на чемпионате мира в США, сообщает официальный аккаунт Конфедерации футбола Бразилии (CBF) в соцсети X.

34-летний нападающий вышел на поле тренировочного центра в Нью-Джерси вместе с партнёрами по команде. Это его первая тренировка с 17 мая, когда он получил травму икроножной мышцы.

Неймар продолжает восстановление после мышечной травмы икроножной мышцы правой ноги, из-за которой он пропустил первый матч Сборной Бразилии на ЧМ-2026 против Сборной Марокко. Его участие во втором туре группового этапа с Сборной Гаити 20 июня пока остаётся под вопросом.