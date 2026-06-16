Стоимость отступных за Рашфорда не действует для «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» — Романо

Стоимость отступных за нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в размере £ 40 млн не распространяется на «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сообщается, что футболист изучит все варианты продолжения карьеры, «красные дьяволы» также оценят эффективность сотрудничества с игроком.

В минувшем сезоне Рашфорд был арендован «Барселоной», он принял участие в 49 матчах во всех клубных турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года.