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«ДР Конго надо прибивать». Бубнов — о перспективах сборной Узбекистана на ЧМ-2026

«ДР Конго надо прибивать». Бубнов — о перспективах сборной Узбекистана на ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах сборной Узбекистана на чемпионате мира 2026 года.

«Им нужно с Португалией и с колумбийцами постараться как можно меньше пропустить мячей. А если ещё ничейку там зацепят, вообще супер будет. Если они у кого и смогут зацепить, у колумбийцев — и то под большим вопросом. А вот ДР Конго надо прибивать — и с третьего места они выйдут тогда. И это будет для них сумасшедший успех. Но я ДР Конго плохо знаю», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На групповой стадии турнира сборная Узбекистана встретится с Колумбией (18 июня), Португалией (23 июня) и ДР Конго (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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