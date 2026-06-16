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«Это оскорбительно». Бубнов — об увольнении Лямуши с поста главного тренера Туниса

«Это оскорбительно». Бубнов — об увольнении Лямуши с поста главного тренера Туниса
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об увольнении Сабри Лямуши с поста главного тренера сборной Туниса после разгромного поражения национальной команды от Швеции (1:5) в матче 1-го тура чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7'     2:0 Исак – 30'     2:1 Рекик – 43'     3:1 Дьёкереш – 59'     4:1 Сванберг – 84'     5:1 Аяри – 90+6'    

«Эмоциональное решение. Если идти по такому пути, тогда можно и Адвоката убирать, и турецкого тренера убирать. И это ещё тур не закончился, там могут ещё подойти ребята. Поэтому считаю, что это неправильно. Это даже в какой-то степени оскорбительно для него, для Лямуши. Но думаю, там какие-то подводные течения были, они ждали повода. Если вы в Лямуши не верите, поменяйте до чемпионата мира. Готовил бы новый тренер», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Впереди у сборной Туниса матчи: 21 июня — с Японией, 26 июня — с Нидерландами. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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