Сон Хын Мин отреагировал на прозвище в честь Криштиану Роналду

Нападающий и капитан сборной Южной Кореи Сон Хын Мин, на клубном уровне выступающий за «Лос-Анджелес», отреагировал на прозвище Соналду, которое ему дали болельщики, сравнив мастерство футболиста с одним из лучших игроков мира Криштиану Роналду.

«Сейчас играю за «Лос-Анджелес», там много мексиканцев. Чувствую их страсть к футболу, многому у них научился, они проявляют ко мне столько любви, я им благодарен. И всё же не думаю, что сделал достаточно, чтобы заслужить это прозвище», — приводит слова Сона пресс-служба МЛС.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).