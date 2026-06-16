Полузащитник сборной Германии Нмеча высказался о молитве вместе с игроками Кюрасао

Полузащитник сборной Германии Феликс Нмеча объяснил, почему решил помолиться вместе с футболистами национальной команды Кюрасао после матча 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года. После финального свистка игроки заняли один из участков поля и встали в круг. Победу со счётом 7:1 в этой встрече одержала бундестим.
«Во время матча мы соперники, а после — братья и христиане. По окончании игры мы все вместе просто произнесли небольшую молитву, чтобы выразить благодарность за всё», — приводит слова Нмечи Sky Sport Germany.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
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