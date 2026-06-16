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Полузащитник сборной Германии Нмеча высказался о молитве вместе с игроками Кюрасао

Полузащитник сборной Германии Нмеча высказался о молитве вместе с игроками Кюрасао
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Полузащитник сборной Германии Феликс Нмеча объяснил, почему решил помолиться вместе с футболистами национальной команды Кюрасао после матча 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года. После финального свистка игроки заняли один из участков поля и встали в круг. Победу со счётом 7:1 в этой встрече одержала бундестим.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

«Во время матча мы соперники, а после — братья и христиане. По окончании игры мы все вместе просто произнесли небольшую молитву, чтобы выразить благодарность за всё», — приводит слова Нмечи Sky Sport Germany.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Новости. Футбол
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