Генич отреагировал на игру Сенегала в первом тайме матча с Францией на ЧМ-2026

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на игру сборной Сенегала в первом тайме матча с командой Франции на чемпионате мира 2026 года. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия). На момент написания новости счёт 0:0.

«Сенегал весь матч будет так энергично передвигаться? Или их просто больше?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).