«Реал» отказался отпускать Себальоса в «Бетис» бесплатно

Полузащитник Даниель Себальос хочет вернуться в «Бетис» этим летом, но «Реал» не готов отпускать его бесплатно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летний хавбек предложил мадридскому клубу отказаться от последнего года контракта в обмен на получение статуса свободного агента. Однако «Реал» ответил отказом и рассчитывает выручить за игрока не менее € 7-8 млн.

Сам «Бетис» не готов платить за возвращение Себальоса больше символической суммы. Интерес к полузащитнику также проявляет «Аякс», который близок к соглашению с «Реалом» за € 6 млн, но сам игрок не рассматривает этот вариант. Действующее соглашение Себальоса с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года.