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Франция создала моментов на 0,02 xG за 40 минут первого тайма матча с Сенегалом на ЧМ-2026

Франция создала моментов на 0,02 xG за 40 минут первого тайма матча с Сенегалом на ЧМ-2026
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Сборная Франции создала моментов на 0,02 xG за 40 минут первого тайма матча с Сенегалом на чемпионате мира 2026 года. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия). На момент написания новости счёт 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
2-й тайм
1 : 0
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'    

Сборная Сенегала за тот же период создала моментов на 0,24 xG.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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