Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шахтёр» выиграл конкуренцию у «Челси» и «Ньюкасла» за 18-летнего бразильца — TEAMtalk

«Шахтёр» выиграл конкуренцию у «Челси» и «Ньюкасла» за 18-летнего бразильца — TEAMtalk
Комментарии

«Челси» и «Ньюкасл» проиграли конкуренцию за нападающего «Фламенго» Райана Роберто. Как сообщает издание TEAMtalk, украинский «Шахтёр» выиграл борьбу за 18-летнего бразильца. По данным источника, «Шахтёр» договорился с «Фламенго» о трансфере форварда за € 11,6 млн.

В сделку также включён пункт о 10% от суммы последующей продажи. Сообщается, что в последние месяцы «Челси» и «Ньюкасл» вели переговоры о трансфере Роберто, изучая возможность его перехода в английскую Премьер-лигу.

«Челси» заинтересовался им благодаря обширной южноамериканской скаутской сети клуба. «Ньюкасл» также обратил внимание на потенциал Роберто и вёл переговоры о возможном трансфере, оценивая ряд перспективных атакующих игроков с зарубежных рынков.

Материалы по теме
«Реал» забрал защитника «Челси»! А «Бавария» подписала героя ЧМ! LIVE
Live
«Реал» забрал защитника «Челси»! А «Бавария» подписала героя ЧМ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android