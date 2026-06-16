«Шахтёр» выиграл конкуренцию у «Челси» и «Ньюкасла» за 18-летнего бразильца — TEAMtalk

«Челси» и «Ньюкасл» проиграли конкуренцию за нападающего «Фламенго» Райана Роберто. Как сообщает издание TEAMtalk, украинский «Шахтёр» выиграл борьбу за 18-летнего бразильца. По данным источника, «Шахтёр» договорился с «Фламенго» о трансфере форварда за € 11,6 млн.

В сделку также включён пункт о 10% от суммы последующей продажи. Сообщается, что в последние месяцы «Челси» и «Ньюкасл» вели переговоры о трансфере Роберто, изучая возможность его перехода в английскую Премьер-лигу.

«Челси» заинтересовался им благодаря обширной южноамериканской скаутской сети клуба. «Ньюкасл» также обратил внимание на потенциал Роберто и вёл переговоры о возможном трансфере, оценивая ряд перспективных атакующих игроков с зарубежных рынков.