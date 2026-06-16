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Гарри Кейн опубликовал в соцсетях эмоциональный пост о чемпионате мира — 2026

Гарри Кейн опубликовал в соцсетях эмоциональный пост о чемпионате мира — 2026
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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн в соцсетях поделился эмоциями перед началом выступления англичан на чемпионате мира — 2026.

«С нетерпением жду возможности вывести нашу команду на очередной чемпионат мира! Буду очень рад завтра выйти на поле вместе с парнями! Знаю, нас ждёт невероятная поддержка здесь и дома! Мы приложим максимум усилий!» — сказано в публикации футболиста.

На чемпионате мира — 2026 сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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