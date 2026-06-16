«Мы, американцы, не терпим дерьма». Почеттино — о матче с Австралией

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино в перерыве товарищеского матча 15 октября 2025 года с Австралией обратился к команде с жёсткой речью, призвав игроков проявлять характер и боевой дух, сообщает The Athletic.

В эпизоде документального сериала U.S. Against the World показано, как аргентинский специалист устроил разнос сборной из-за недостатка агрессии.

«Мы, американцы, не терпим дерьма. Они приходят и бьются. Когда мы это исправим? Сравняйтесь с ними в агрессивности», — заявил тренер.

Полузащитник Себастьян Берхальтер подтвердил, что эти слова стали ориентиром для команды.

«Даже будучи аргентинцем, он усвоил этот менталитет. Это то, что мы делаем, кто мы есть и что значит быть американцем», — сказал игрок.

«Тренер был недоволен тем, что мы позволяли бить себя, не давая сдачи»,— отметил нападающий Хажи Райт, оформивший дубль в той встрече.

В пятницу сборные США и Австралии встретятся в матче группового этапа ЧМ-2026. Игра пройдёт в Сиэтле. Статус участия Кристиана Пулишича, получившего повреждение в матче с Парагваем, остаётся под вопросом — он тренируется по индивидуальной программе.