Сборная Франции установила антирекорд для своих первых таймов на ЧМ в матче с Сенегалом

Сборная Франции установила антирекорд для своих первых таймов на чемпионатах мира. Французы нанесли только один удар по воротам Сенегала в первом тайме матча между командами на мировом первенстве 2026 года. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия). На момент написания новости счёт 0:0.

Этот показатель является худшим для национальной команды Франции с момента сбора статистики с 1966 года.

Сенегальская сборная за первый тайм нанесла пять ударов по воротам.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).