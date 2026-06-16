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Аргентина — Алжир: онлайн-трансляция матча Чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 4:00 мск

Аргентина — Алжир: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 4:00 мск
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17 июня состоится матч 1-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Алжира. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк (Плоцк, Польша). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре сборная Аргентины встретится с Австрией (22 июня), в 3-м туре — с Иорданией (28 июня). Алжир во 2-м туре сыграет с Иорданией (23 июня), в 3-м туре — с Австрией (28 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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