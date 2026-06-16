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Мбаппе проводит матч с Сенегалом со специальным патчем лучшего бомбардира ЧМ на форме

Мбаппе проводит матч с Сенегалом со специальным патчем лучшего бомбардира ЧМ на форме
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на матч 1-го тура группы I ЧМ-2026 с Сенегалом в футболке со специальным патчем на рукаве. Команды играют в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
2-й тайм
1 : 0
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'    

Изображение на рукаве напоминает, что Мбаппе с восемью голами является лучшим бомбардиром ЧМ-2022.

Фото: x.com/equipedefrance

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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