Мбаппе проводит матч с Сенегалом со специальным патчем лучшего бомбардира ЧМ на форме

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на матч 1-го тура группы I ЧМ-2026 с Сенегалом в футболке со специальным патчем на рукаве. Команды играют в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Изображение на рукаве напоминает, что Мбаппе с восемью голами является лучшим бомбардиром ЧМ-2022.

Фото: x.com/equipedefrance

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.