Флаг России появился в трансляции матча ЧМ-2026 между Францией и Сенегалом

Во время трансляции матча чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Франции встречается с командой Сенегала, на трибунах был замечен российский флаг. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия). На момент написания новости счёт 0:0.

Фото: Кадр из трансляции

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).