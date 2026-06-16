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Флаг России появился в трансляции матча ЧМ-2026 между Францией и Сенегалом

Флаг России появился в трансляции матча ЧМ-2026 между Францией и Сенегалом
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Во время трансляции матча чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Франции встречается с командой Сенегала, на трибунах был замечен российский флаг. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия). На момент написания новости счёт 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
2-й тайм
1 : 0
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'    

Фото: Кадр из трансляции

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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