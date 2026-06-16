Франция — Сенегал: судья не поставил пенальти после падения Мбаппе, проигнорировав VAR

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Сенегала. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея, Австралия. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе упал в чужой штрафной площади после подката форварда Сенегала Садио Мане. VAR предложил рефери Фагани посмотреть повтор. После просмотра инцидента судья не стал назначать пенальти.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.