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Аргентина — Алжир: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 началась

Аргентина — Алжир: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 началась
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Прозвучал стартовый свисток в матче 1-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Алжира. Встреча проходит на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). В качестве главного арбитра выступает Шимон Марциняк (Плоцк, Польша). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
1-й тайм
0 : 0
Алжир

Во 2-м туре сборная Аргентины встретится с Австрией (22 июня), в 3-м туре — с Иорданией (28 июня). Алжир во 2-м туре сыграет с Иорданией (23 июня), в 3-м туре — с Австрией (28 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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