Австрия — Иордания: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу 2026 начнётся в 7:00 мск

17 июня состоится матч 1-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Австрии и Иордании. Игра пройдёт на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). В качестве главного арбитра выступит Дахане Бейда (Мавритания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 7:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во 2-м туре группы J австрийская национальная команда встретится с Аргентиной (22 июня), в 3-м туре — с Алжиром (28 июня). Иордания во 2-м туре сыграет с Алжиром (23 июня), в 3-м туре — с Аргентиной (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.