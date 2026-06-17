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Австрия — Иордания: онлайн-трансляция матча Чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 07:00 мск

Австрия — Иордания: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу 2026 начнётся в 7:00 мск
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17 июня состоится матч 1-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Австрии и Иордании. Игра пройдёт на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). В качестве главного арбитра выступит Дахане Бейда (Мавритания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 7:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 07:00 МСК
Австрия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре группы J австрийская национальная команда встретится с Аргентиной (22 июня), в 3-м туре — с Алжиром (28 июня). Иордания во 2-м туре сыграет с Алжиром (23 июня), в 3-м туре — с Аргентиной (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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