Франция — Сенегал: Мбаппе открыл счёт в матче на 66-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Сенегала. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея, Австралия. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 66-й минуте форвард сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счёт с передачи вингера Майкла Олисе.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.