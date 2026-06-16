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Килиан Мбаппе обошёл Пеле по числу голов на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе обошёл Пеле по числу голов на чемпионатах мира
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обошёл экс-игрока сборной Бразилии Пеле по числу голов, забитых на чемпионатах мира, отличившись в матче 1-го тура группы I ЧМ-2026 с Сенегалом. Команды играют в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
2-й тайм
1 : 0
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'    

Мбаппе забил свой 13-й гол в 15-м матче на чемпионатах мира. У Пеле 12 забитых мячей в 14 встречах. В списке лучших бомбардиров в истории турнира француз занимает четвёртое-шестое места.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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