«Из Москвы видно, что «точка». Генич — о неназначенном пенальти в игре Франция — Сенегал

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на неназначенный пенальти в матче чемпионата мира 2026 года между сборными Сенегала и Франции. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу Франции.

«Мы ещё на наших судей гоним. Из Москвы было видно, что это «точка» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Во втором тайме форвард Сенегала Садио Мане совершил подкат в своей штрафной под нападающего французов Килиана Мбаппе. Судья после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота Сенегала.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).