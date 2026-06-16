Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Из Москвы видно, что «точка». Генич — о неназначенном пенальти в игре Франция — Сенегал

«Из Москвы видно, что «точка». Генич — о неназначенном пенальти в игре Франция — Сенегал
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на неназначенный пенальти в матче чемпионата мира 2026 года между сборными Сенегала и Франции. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
2-й тайм
1 : 0
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'    

«Мы ещё на наших судей гоним. Из Москвы было видно, что это «точка» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Во втором тайме форвард Сенегала Садио Мане совершил подкат в своей штрафной под нападающего французов Килиана Мбаппе. Судья после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота Сенегала.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Генич отреагировал на игру Сенегала в первом тайме матча с Францией на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android