«Локомотив» опубликовал расписание контрольных матчей в рамках предсезонных сборов

Московский «Локомотив» в официальном телеграм-канале опубликовал расписание контрольных матчей, которые команда проведёт в рамках предсезонных тренировочных сборов. Из отпуска красно-зелёные возвращаются 17 июня. Список соперников железнодорожников выглядит следующим образом:
27 июня:
«Родина» (Баковка, 17:00).
3 июля:
«Спартак» Кострома (Баковка, 17:00).
11 июля:
«Акрон» (Баковка, 11:00);
«Спартак» Москва («РЖД Арена», 20:00).
14 июля:
ЦСКА («РЖД Арена», 17:00).
18 июля:
«Рубин» (Баковка, 11:00, 17:00).
По итогам прошлого сезона московский «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.