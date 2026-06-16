«Локомотив» опубликовал расписание контрольных матчей в рамках предсезонных сборов

Московский «Локомотив» в официальном телеграм-канале опубликовал расписание контрольных матчей, которые команда проведёт в рамках предсезонных тренировочных сборов. Из отпуска красно-зелёные возвращаются 17 июня. Список соперников железнодорожников выглядит следующим образом:

27 июня:

«Родина» (Баковка, 17:00).

3 июля:

«Спартак» Кострома (Баковка, 17:00).

11 июля:

«Акрон» (Баковка, 11:00);

«Спартак» Москва («РЖД Арена», 20:00).

14 июля:

ЦСКА («РЖД Арена», 17:00).

18 июля:

«Рубин» (Баковка, 11:00, 17:00).

По итогам прошлого сезона московский «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.