Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории Франции на ЧМ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды на чемпионатах мира, отличившись в матче 1-го тура группы I ЧМ-2026 с Сенегалом. Команды играют в эти минуты на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мбаппе забил свой 13-й гол в 15-м матче на чемпионатах мира. Столько же мячей у экс-форварда Жюста Фонтена, отличившегося 13 раз в шести играх ЧМ-1958.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.