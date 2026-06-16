Правильно ли судья не назначил пенальти за подкат Мане против Мбаппе на ЧМ-2026?

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Сенегала. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея, Австралия. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу европейцев.

Во втором тайме форвард Сенегала Садио Мане совершил подкат в своей штрафной под нападающего французов Килиана Мбаппе. Судья после просмотра VAR не назначил пенальти в ворота Сенегала.

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Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).