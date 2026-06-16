Франция — Сенегал: Баркола забил спустя две минуты после выхода на замену

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Сенегала. Команды играют на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Алиреза Фагани из Сиднея, Австралия. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 82-й минуте второй гол французов забил вингер Брэдли Баркола, вышедший на замену на 80-й минуте. Ранее, на 66-й минуте, отличился форвард Килиан Мбаппе.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.