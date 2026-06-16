Кэррик не против работы с Рашфордом в «Манчестер Юнайтед» — The Sun

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик не исключил возвращения нападающего Маркуса Рашфорда, который выступал в сезоне-2025/2026 за «Барселону» на правах аренды, сообщает The Sun.

По информации источника, 28-летний форвард может вернуться на «Олд Траффорд», поскольку каталонцы, активировавшие опцию выкупа за € 26 млн, больше не рассматривают его как приоритетную цель после трансфера Антони Гордона. Кэррик, по данным издания, поддерживает связь с игроком, а члены руководства клуба уже провели с ним переговоры. В раздевалке, как утверждается, также готовы принять Рашфорда обратно.

Англичанин не играл за «Манчестер Юнайтед» с декабря 2024 года, выступая на правах аренды за «Астон Виллу» и «Барселону». За время аренды в «Барселоне» Рашфорд забил 14 голов и отдал 14 передач в 49 матчах. Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2028 года.