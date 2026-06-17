Тренер сборной Франции Дидье Дешам работает на своём четвёртом чемпионате мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам руководит «трёхцветными» на своём четвёртом чемпионате мира. Только два тренера руководили национальными командами чаще: Карлос Альберто Паррейра (6) и Бора Милутинович (5). Для Карлуша Кейруша, возглавляющего сборную Ганы, этот ЧМ также станет пятым. Об этом сообщает Opta Sport.

Под руководством Дешама сборная Франции доходила до 1/4 финала турнира в 2014-м, становилась победителем в 2018-м и финалистом — в 2022-м.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).