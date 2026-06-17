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Тренер сборной Франции Дидье Дешам работает на своём четвёртом чемпионате мира

Тренер сборной Франции Дидье Дешам работает на своём четвёртом чемпионате мира
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам руководит «трёхцветными» на своём четвёртом чемпионате мира. Только два тренера руководили национальными командами чаще: Карлос Альберто Паррейра (6) и Бора Милутинович (5). Для Карлуша Кейруша, возглавляющего сборную Ганы, этот ЧМ также станет пятым. Об этом сообщает Opta Sport.

Под руководством Дешама сборная Франции доходила до 1/4 финала турнира в 2014-м, становилась победителем в 2018-м и финалистом — в 2022-м.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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