Парти проиграл апелляцию и пропустит матч с Панамой на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Ганы Томас Парти проиграл апелляцию на отказ Канады выдать ему визу для участия в матче группового этапа чемпионата мира 2026 с Панамой, сообщает talkSPORT.

Слушание по делу 33-летнего футболиста состоялось во вторник в Оттаве. Федеральный суд Канады отклонил апелляцию, поданную правительством Ганы.

«Решение об отказе во въезде является жёстким и крайне несправедливым», — заявляли ранее представители ганской стороны.

В итоге Парти не сможет выйти на поле в матче с Панамой 17 июня в Торонто.

Напомним, проблемы с визой возникли из-за уголовного преследования футболиста в Великобритании. Парти не признал себя виновным по семи пунктам обвинения в изнасиловании и одному — в сексуальном насилии в отношении четырёх женщин в период с 2020 по 2022 год.