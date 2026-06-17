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Парти проиграл апелляцию и пропустит матч с Панамой на ЧМ-2026

Парти проиграл апелляцию и пропустит матч с Панамой на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Ганы Томас Парти проиграл апелляцию на отказ Канады выдать ему визу для участия в матче группового этапа чемпионата мира 2026 с Панамой, сообщает talkSPORT.

Слушание по делу 33-летнего футболиста состоялось во вторник в Оттаве. Федеральный суд Канады отклонил апелляцию, поданную правительством Ганы.

«Решение об отказе во въезде является жёстким и крайне несправедливым», — заявляли ранее представители ганской стороны.

В итоге Парти не сможет выйти на поле в матче с Панамой 17 июня в Торонто.

Напомним, проблемы с визой возникли из-за уголовного преследования футболиста в Великобритании. Парти не признал себя виновным по семи пунктам обвинения в изнасиловании и одному — в сексуальном насилии в отношении четырёх женщин в период с 2020 по 2022 год.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Гана
Не начался
Панама
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