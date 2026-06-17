Килиан Мбаппе обошёл Лионеля Месси по числу голов на чемпионатах мира

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обошёл игрока сборной Аргентины Лионеля Месси по числу голов, забитых на чемпионатах мира, оформив дубль в матче 1-го тура группы I ЧМ-2026 с Сенегалом (3:1). Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия).

Мбаппе отличился на 66-й и 90+6-й минутах и довёл количество забитых на чемпионатах мира голов до 14, проведя 15 матчей. В активе Месси 13 голов в 26 встречах.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.