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Мбаппе — лучший бомбардир в истории сборной Франции

Мбаппе — лучший бомбардир в истории сборной Франции
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Это случилось в матче 1-го тура группы I ЧМ-2026, в котором французы одержали победу над Сенегалом (3:1). Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

Мбаппе забил свои 57-й и 58-й голы в 99-м матче за сборную. Игрок отличился на 66-й и 90+6-й минутах. У Оливье Жиру 57 мячей в 137 матчах за национальную команду.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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