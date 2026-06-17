Килиан Мбаппе сравнялся с Гердом Мюллером по числу голов на чемпионатах мира

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся с экс-игроком сборной Германии Гердом Мюллером по числу голов, забитых на чемпионатах мира, оформив дубль в матче 1-го тура группы I ЧМ-2026 с Сенегалом (3:1). Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия).

Мбаппе отличился на 66-й и 90+6-й минутах и довёл количество забитых на чемпионатах мира голов до 14, проведя 15 матчей. Столько же забитых мячей у Мюллера, который провёл 13 игр на ЧМ.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.