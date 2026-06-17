«Комо» начал переговоры о трансфере защитника «Янг Бойз» Хаджама

«Комо» начал переговоры о переходе левого защитника «Янг Бойз» Жауэна Хаджама, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, итальянский клуб рассматривает 22-летнего алжирца как альтернативу Каики из «Крузейро», переговоры по которому зашли в тупик из-за разногласий по условиям оплаты. Стороны уже вступили в диалог, но детали потенциальной сделки не раскрываются.

Жауэн Хаджам выступает за «Янг Бойз» с 2024 года. В прошлом сезоне защитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с швейцарским клубом рассчитан до лета 2028 года.