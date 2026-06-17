Фото: спасение Мика Меньяна на 90+9-й минуте матча Франция — Сенегал

Голкипер сборной Франции Мик Меньян совершил спасение на 90+9-й минуте матча 1-го тура группы I ЧМ-2026 с Сенегалом при счёте 3:1 в пользу своей команды. Французы одержали победу со счётом 3:1. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия).

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).