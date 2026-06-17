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Фото: спасение Мика Меньяна на 90+9-й минуте матча Франция — Сенегал

Фото: спасение Мика Меньяна на 90+9-й минуте матча Франция — Сенегал
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Голкипер сборной Франции Мик Меньян совершил спасение на 90+9-й минуте матча 1-го тура группы I ЧМ-2026 с Сенегалом при счёте 3:1 в пользу своей команды. Французы одержали победу со счётом 3:1. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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