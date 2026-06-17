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Мбаппе забил 14-й гол на чемпионатах мира, до рекорда Клозе — два мяча

Мбаппе забил 14-й гол на чемпионатах мира, до рекорда Клозе — два мяча
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание от лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира Мирослава Клозе, оформив дубль в матче 1-го тура группы I ЧМ-2026 с Сенегалом. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

Мбаппе отличился на 66-й и 90+6-й минутах и довёл количество забитых на чемпионатах мира голов до 14, проведя 15 матчей. В активе Клозе 16 забитых мячей в 24 играх.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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