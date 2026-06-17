Жиру одним из первых поздравил Мбаппе, побившего его рекорд по голам за сборную Франции

Бывший нападающий сборной Франции Оливье Жиру поздравил футболиста Килиана Мбаппе, который побил его рекорд по голам за «трёхцветных». Мбаппе отметился забитыми мячами в матче 1-го тура группы I ЧМ-2026 с командой Сенегала (3:1).

«Мои поздравления, Килиан! Я рад за него. Это было вполне ожидаемо. Он побьёт все рекорды — по числу матчей и голов. Думаю, он с лёгкостью может достичь отметки в 100 мячей и, возможно, побить рекорд Мирослава Клозе по голам на мировых первенствах. Он очень здорово играет на чемпионатах мира и в других важных матчах», — сказал Жиру в эфире BBC.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня).