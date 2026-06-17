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Жиру одним из первых поздравил Мбаппе, побившего его рекорд по голам за сборную Франции

Жиру одним из первых поздравил Мбаппе, побившего его рекорд по голам за сборную Франции
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Бывший нападающий сборной Франции Оливье Жиру поздравил футболиста Килиана Мбаппе, который побил его рекорд по голам за «трёхцветных». Мбаппе отметился забитыми мячами в матче 1-го тура группы I ЧМ-2026 с командой Сенегала (3:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

«Мои поздравления, Килиан! Я рад за него. Это было вполне ожидаемо. Он побьёт все рекорды — по числу матчей и голов. Думаю, он с лёгкостью может достичь отметки в 100 мячей и, возможно, побить рекорд Мирослава Клозе по голам на мировых первенствах. Он очень здорово играет на чемпионатах мира и в других важных матчах», — сказал Жиру в эфире BBC.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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