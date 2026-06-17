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«Играю, чтобы войти в историю». Мбаппе — после матча ЧМ-2026, где он забил два гола

«Играю, чтобы войти в историю». Мбаппе — после матча ЧМ-2026, где он забил два гола
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался после матча ЧМ-2026, в котором его команда победила Сенегал (3:1), а сам футболист забил два гола и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

«Не думаю, что мы уже полностью втянулись. Но всегда хорошо начинать турнир с победы. Это даёт немного больше душевного спокойствия. Хотя на чемпионате мира никогда не чувствуешь себя по-настоящему комфортно. Мы видели на примере других команд, что трудно начать с победы. Каждая команда знает, что чемпионат мира уникален, все хотят победить и создать хороший имидж своей страны. Сегодняшний матч был непростым. Знаем, что можем забить в любой момент, это помогает.

Критика? Нет смысла мстить. Если бы я начал играть, чтобы заставить замолчать всех, кто меня критикует, мне пришлось бы играть до 80 лет. Я играю, чтобы войти в историю своей страны и помочь своей команде выиграть чемпионат мира. Это всего лишь первый матч группового этапа. Люди должны увлекаться, критиковать. Мы всегда должны оставаться спокойными в том, что нам нужно делать», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).

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