Олисе признан лучшим игроком матча Франция — Сенегал на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе получил награду лучшего игрока матча группового этапа чемпионата мира — 2026 с Сенегалом (3:1). На его счету голевая передача.

Встреча на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси завершилась победой сборной Франции — Килиан Мбаппе оформил дубль и установил рекорд сборной по голам на чемпионатах мира (14), ещё один мяч забил Брэдли Баркола.

Олисе стал главным генератором атак Франции во втором тайме, именно его точный пас разрезал оборону Сенегала и вывел Мбаппе один на один с вратарём на 66-й минуте. По оценкам Goal.com, хавбек «Баварии» заслужил восемь баллов из 10 за свою игру.

Для 24-летнего Олисе этот матч стал дебютным на чемпионатах мира по футболу.