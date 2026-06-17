Мбаппе вошёл в топ-3 бомбардиров, быстрее всех забивших 13 голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился дублем в ворота команды Сенегала (3:1) в матче 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года. Таким образом, Мбаппе забил свой 13-й мяч на мировых первенствах в этой игре и стал третьим бомбардиром в истории ЧМ по скорости достижения этой отметки.

Быстрее всех показателя в 13 голов на чемпионатах мира достиг француз Жюст Фонтен в 1958 году, ему потребовалось шесть матчей на мировых первенствах. На втором месте немец Герд Мюллер с 12 матчами (1974), в топ также вошли бразилец Роналдо (17 матчей, 2006-й), немец Мирослав Клозе (18 матчей, 2010-й) и аргентинец Лионель Месси (26 матчей, 2022-й).

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня).