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«Мы волновались и нервничали». Дешам — о победе Франции над Сенегалом на ЧМ-2026

«Мы волновались и нервничали». Дешам — о победе Франции над Сенегалом на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался после матча ЧМ-2026, в котором его команда победила Сенегал (3:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

«Это облегчение. Мы немного волновались и нервничали. Сенегал хорошо играл. Когда мы смогли расслабиться и играть свободнее, изменив позиции Усмана [Дембеле] и Майкла [Олисе], Брэдли Баркола стал реальной угрозой. Победа в первом матче не является решающей в группе из четырёх команд.

Французские болельщики приезжают издалека, это дорого. Футбол великолепен, когда побеждаешь и можешь разделить эмоции.

Баркола? Есть много игроков, которые могут претендовать на место в стартовом составе. Райан [Шерки] тоже. Нам понадобятся все», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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