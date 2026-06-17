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Какие могут быть проблемы? Болельщик — о проносе флага России на матч Франция — Сенегал на ЧМ-2026

Болельщик из Сибири рассказал, как пронёс флаг России на матч ЧМ-2026 в Нью-Йорке
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Болельщик из России Виталий, пронёсший флаг Российской Федерации на матч группового этапа чемпионата мира между Францией и Сенегалом (3:1), рассказал, что не столкнулся с проблемами из-за этого.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

— Расскажите, как вы попали сюда, тяжело было?
— Всегда тяжело попадать на подобные матчи. Но нет таких препятствий, которые нельзя пройти (улыбается). Всё постижимо.

— Билет приобрели через перекупщиков или повезло выиграть?
— Повезло выиграть. Я хотел [попасть на Сенегал], люблю просто болельщиков Сенегала, команду Сенегала, людей. Садио Мане — великолепный игрок и прекрасный человек. Много делает для своей страны, народа. Сенегал — фестивальная команда, поэтому, конечно, интересно. Болел сегодня за Сенегал.

— Не было ли проблем, чтобы пронести российский флаг? Никто из стюардов не был против?
— А какие могут быть проблемы? Много кто фотографировался, всё здорово, всё очень дружелюбно, мирно. Это [флаг] — достояние наше, как и наши люди, поэтому всё в порядке, — сказал Виталий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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