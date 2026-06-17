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Денис Казанский высказался о победе Франции над Сенегалом на ЧМ-2026 и о работе судьи

Денис Казанский высказался о победе Франции над Сенегалом на ЧМ-2026 и о работе судьи
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Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о победе сборной Франции над Сенегалом (3:1) в матче 1-го тура группы I чемпионата мира — 2026. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

«Летучая атака Франции, как и планировалось. Выдающийся Олисе. Он и стал причиной всех изменений во втором тайме. Вот смотришь на него в «Баварии» в этом сезоне и сейчас — как английские топ-клубы отпустили его из «Кристал Пэлас»? Сенегал в первом тайме подарил футбол. Они как на экзамен пришли после долгой зубрёжки. Классно убегали в контратаки, геометрию впереди давали замечательную и показали, что оборона Франции уязвима. Но для гола нужны были фарт и исполнение. Фарт штангой обернулся, исполнение — вот этим ударом в небо Сарра.

А дальше — класс Олисе. Он вывел из коматозного состояния Мбаппе. А вот с Дембеле не получилось. Ну а концовка — дело техники Рабьо и Баркола. Мбай вроде бы… но тут такой «баю-бай» от Мбаппе залетел. Узнали его, наконец! Нормальная победа. Без какого-то особенного достоинства. Но оно сейчас и не нужно. Тем более уж слишком этот Сенегал был похож на Марокко. Для бразильцев всё закончилось грустновато.

Алжирский рефери может спать спокойно. Кошмар был бы, если бы нули остались. В каком месте это не пенальти, понять можно только на десятом литре алжирского чая. Но вот это решение и стало главным изменением в игре. Из Сенегала как будто воздух вышел. А Франция забрала своё», — написал Казанский в телеграм-канале.

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