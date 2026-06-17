Игорь Семшов: сборная Франции является главным претендентом на победу в ЧМ-2026

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от игры сборной Франции в матче 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Сенегала (3:1). В этой игре дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе.

— К Мбаппе есть вопросы?

— По первому тайму — да, как и ко многим игрокам сборной Франции. А по второму, думаю, нет. Мы увидели команду, которая на данный момент является главным претендентом на кубок, — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня).