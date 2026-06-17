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Сборная Франции на ЧМ-2026: результаты на 17 июня 2026, положение в группе, с кем и когда следующий матч

Сборная Франции на ЧМ-2026: результаты на 17 июня, положение в группе, следующий матч
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Сборная Франции обыграла национальную команду Сенегала в матче 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 года со счётом 3:1. Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

Результаты матчей сборной Франции на ЧМ-2026 на 17 июня:

— Франция — Сенегал — 3:1, 1-й тур группы I.

Следующий матч сборной Франции на ЧМ-2026:

— 23 июня, 00:00 мск. Франция — Ирак, 2-й тур группы I.

Франция занимает первое место в турнирной таблице группы I. Команда набрала три очка за один матч.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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