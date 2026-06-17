Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Сенегал: голы, передачи, карточки

Нападающий Килиан Мбаппе в составе сборной Франции принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Сенегала. Встреча 1-го тура группы I завершилась победой Франции со счётом 3:1.

Килиан Мбаппе провёл на поле весь матч. За это время он забил два мяча, не сделал ни одной результативной передачи и не получил предупреждение.

Всего на счету Мбаппе два гола в одном матче на чемпионате мира 2026 года. В следующем матче Франция сыграет с Ираком 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.