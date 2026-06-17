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Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Сенегал: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Сенегал: голы, передачи, карточки
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Нападающий Килиан Мбаппе в составе сборной Франции принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Сенегала. Встреча 1-го тура группы I завершилась победой Франции со счётом 3:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

Килиан Мбаппе провёл на поле весь матч. За это время он забил два мяча, не сделал ни одной результативной передачи и не получил предупреждение.

Килиан Мбаппе Подробнее

Всего на счету Мбаппе два гола в одном матче на чемпионате мира 2026 года. В следующем матче Франция сыграет с Ираком 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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