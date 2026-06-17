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Холанд дебютировал на чемпионате мира. Эрлинг сделал это через 32 года после отца

Холанд дебютировал на чемпионате мира. Эрлинг сделал это через 32 года после отца
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд дебютировал на чемпионате мира 2026 года. Форвард вышел в стартовом составе в матче 1-го тура группового этапа соревнования с национальной командой Ирака. На момент написания новости идёт первый тайм, счёт — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
2-й тайм
1 : 3
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'    

Отметим, что отец форварда, Альф-Инге Холанд, играл на чемпионате мира 1994 года и выходил на поле в матчах с Мексикой и Италией.

Холанду 25 лет. Он выступает за национальную команду Норвегии с 2019 года. За это время он сыграл 52 игры, забил 55 мячей. Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии.

Кроме сборной Ирака, в группе I норвежцы выступают с Францией и Сенегалом.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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